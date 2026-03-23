Elezioni provinciali nella BAT in programma il 12 aprile: consegnate questa mattina le liste per il rinnovo del consiglio. Tre gli schieramenti in campo.
Il servizio.
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