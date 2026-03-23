Una serata all’insegna dello spettacolo, del divertimento e dell’inclusione. Un tris perfetto che è andato in scena, sabato sera ad Andria, presso l’auditorium “Riccardo Baglioni”, dell’oratorio parrocchiale Sant’Annibale Maria di Francia, in occasione dello show musicale “This is Me”.
Sul palco i ragazzi del Comitato “Io ci sto”, che dal 2021 si occupa di autismo promuovendo attività inclusive, protagonisti di un musical pensato per esaltare il talento in tutte le sue forme.
Uno spettacolo che unisce canto, ballo e recitazione, tratto dall’opera “The Greatest Showman”, che tratta di diversità, celebrando la bellezza dell’essere unici, ognuno con le proprie differenze.
Il servizio.