L’obiettivo è chiaro: studiare da vicino le esigenze progettuali dei cuochi in cucina ed in sala dilettandosi ai fornelli per un’esperienza pratica in cui alla fine vince la convivialità e la formazione. E’ la terza edizione di “Architetto Chef: il design è servito” che resta ormai uno degli appuntamenti più attesi delal stagione formativa dell’Ordine degli Architetti PPC della BAT.

Un progetto nato in collaborazione con Zingrillo.com e diversi altri partner privati assieme all’associazione Cuochi e Pasticceri della BAT con il coinvolgimento del mondo del terzo settore grazie alla partnership di Work-Aut ma anche della scuola vista la presenza dell’Istituto Alberghiero “Aldo Moro” di Margherita di Savoia. L’appuntamento per la terza edizione sarà mercoledì 25 marzo dalle 9,30 alle 17 a Barletta presso le cucine allestite nell’azienda Zingrillo.com in via Trani 231.

Quest’anno saranno 8 le coppie di architetti, abbinate ad altrettanti chef, a sfidarsi in questa “unica” sfida ai fornelli. «Condivisione, formazione ed un momento pensato per stare insieme e fare gruppo», ha spiegato l’arch. Andrea Roselli introdurrà i lavori.

Appuntamento in doppia sessione, mattutina e pomeridiana. Un’intera giornata dedicata a formazione e cucina. Oltre ai saluti istituzionali a cura del Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC BAT, arch. Andrea Roselli, e del padrone di casa Domenico Zingrillo, ci sarà anche Michele Erriquez Presidente Associazione Cuochi e Pasticceri della BAT.

Poi la vera e propria gara di cucina con gli 8 chef a sfidarsi tra i fornelli ma con una particolarità: gli chef per un giorno saranno gli architetti mentre come tutor ci saranno proprio i cuochi professionisti per comporre una coppia che poi sarà valutata dalla giuria. In 40 minuti di tempo sarà creato un piatto innovativo con un occhio attento anche al design da proporre ad una giuria composta da cuochi professionisti ed architetti.