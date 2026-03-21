Un primo weekend di primavera in cui all’interno dell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi” saranno alla fine 250 le visite specialistiche per il controllo dei “Nei”. E’ ripartito così il progetto di prevenzione “Andriainsalute” immaginato dalla Misericordia e dal CALCIT assieme alla fondamentale collaborazione del prof. Paolo Romita e dello staff della clinica dermatologica dell’Università di Bari che già negli scorsi mesi ha completato oltre 500 visite gratuite di questo tipo sempre all’interno dell’ambulatorio solidale andriese.

«Abbiamo posto la prevenzione al centro della nostra progettualità e per il terzo anno consecutivo riusciamo a proporre alla città questi screening dermatologici per la mappatura dei nei», ha spiegato il Presidente del Calcit il dott. Nicola Mariano. «E’ un po’ lo scopo di questo ambulatorio, oltre che dare visite a chi non le può sostenere anche fare prevenzione, quindi questa è una di quelle giornate che servono per prevenire malattie – ha spiegato la Governatrice della Misericordia di Andria Angela Vurchio – Grazie al prof. Romita questo si riesce a fare piuttosto spesso».

Assieme al dott. Romita sono stati cinque i dermatologi impegnati nelle tre sale ambulatoriali del “Noi con Voi” di via Pellegrino Rossi ad Andria, e cioè il dott. Rosato, il dott. Meduri, la dott.ssa Mianulli, il dott. Primavera ed il dott. Bortone. Le attività dell’ambulatorio solidale accreditato presso l’ASL BAT, possono contare quotidianamente sul prezioso lavoro di medici volontari assieme all’attività costante dei volontari della Misericordia e del CALCIT.

«La prevenzione è estremamente importante – ha ribadito il presidente del Calcit Nicola Mariano – perché non si può parlare di terapia dei tumori se non partiamo dalla stessa prevenzione. Dobbiamo arrivare prima che questi tumori insorgano e il nostro intervento è in rapporto alla prevenzione primaria dei tumori».

Una parte delle visite è stata destinata alle famiglie già seguite quotidianamente dalla Misericordia anche all’interno dell’emporio solidale “Le dodici ceste”. Si tratta di centinaia di famiglie che hanno delle difficoltà e che oggi hanno potuto usufruire anche di questa importante visita specialistica: «Sono i nostri utenti dell’Emporio a cui abbiamo ovviamente riservato dei posti – ha spiegato la Governatrice della Misericordia Angela Vurchio – Perché ripetiamo l’Emporio e l’Ambulatorio nascono proprio per andare incontro a chi non può e in queste giornate di prevenzione noi chiediamo a chi può di sostenere queste visite sospese proprio per chi non può».