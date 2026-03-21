È pronto a calcare i grandi palcoscenici “Padre Pio – Actor Dei”, il musical dedicato alla vita del Santo di Pietrelcina. Scritto, diretto ed interpretato da Attilio Fontana, lo spettacolo sta per debuttare al prestigioso Teatroteam di Bari, il prossimo 12 aprile, mentre cinque giorni dopo, il 17, sarà la volta del Nuovo Teatro Orione di Roma. Un riconoscimento importante per l’opera, prodotta dall’Accademia Musicale Federiciana, l’unica riconosciuta ufficialmente dai Frati Minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo.

Lo spettacolo porta in scena circa 20 performer tra cantanti, attori e ballerini, per lo più pugliesi. Ripercorre le tappe principali della vita di San Pio da Pietrelcina, dalla giovinezza alla maturazione spirituale, fino alla realizzazione del sogno chiamato ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”, a San Giovanni Rotondo. Una storia che meritava di essere raccontata.

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