Stava lavorando sul terrazzo di un capannone industriale a Modugno quando improvvisamente è caduto da un’altezza di sei metri. E’ deceduto così questa mattina nell’area industriale di Modugno in via delle Mammole, un operaio di 29 anni originario di Andria. Per lui non c’è stato nulla da fare data l’altezza della caduta. L’uomo sarebbe precipitato attraverso un lucernario, mentre stava lavorando probabilmente su di una superficie non portante. I sanitari giunti sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso. Le cause del decesso saranno comunque stabilite dalla perizia medico legale mentre sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti gli ispettori dello Spesal Area Metropolitana della ASL di Bari. A loro il compito di verificare le cause e le circostanze dell’incidente. Dalle primissime informazioni il 29enne era al lavoro per una ditta esterna impegnato in alcune lavorazioni di ristrutturazione edilizia. L’uomo lascia moglie ed un figlio piccolo. Sempre nel barese solo martedì scorso un nuovo incidente sul lavoro era costato la vita ad un 72enne a Ruvo di Puglia investito, nella sua azienda di ortofrutta, da un mezzo appartenente a uno dei fornitori durante una manovra di retromarcia.