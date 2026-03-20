L’Accademia Italiana della Cucina si è riunita nel Borgo di Montegrosso, per celebrare una volta in più il recente inserimento dell’arte culinaria nazionale tra i patrimoni immateriali UNESCO e per discutere dell’importanza delle cucine regionali nel raggiungimento di un traguardo così importante. Ospite d’eccezione e relatore dell’incontro, il giornalista enogastronomico campano Renato Rocco, direttore de “La Buona Tavola Magazine”.

L’ingresso della cucina italiana tra i patrimoni immateriali UNESCO non rappresenta però il termine di una storia di successo: ancora diverse sono le sfide da affrontare nel prossimo futuro, tra cui il miglioramento dell’export dei prodotti agroalimentari nazionali.

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per l’Accademia di accogliere due nuovi membri, Riccardo Lasciarrea e Maria Acquaviva Busseti. La mattinata, poi, si è conclusa con un pranzo in uno dei luoghi d’eccellenza della cucina locale e regionale: Antichi Sapori di Pietro Zito.