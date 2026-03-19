Quella che doveva essere la prima trasferta del campionato, da vivere con gioia e spensieratezza, è diventata un incubo da archiviare quanto prima. La squadra del Circolo Tennis Andria è stata aggredita, prima verbalmente e poi fisicamente, da un gruppo di facinorosi presenti a Trepuzzi nel leccese, in occasione della partita valevole per la seconda giornata della serie C regionale. La struttura era ubicata all’interno di un’area pubblica del comune salentino, dove intorno alle 14.30 si sono fatti trovare una decina di ragazzi appena maggiorenni. Quindi sono entrati in azione approfittando della pausa del match, che in quel momento vedeva il Ct Andria in vantaggio per 3-1 sull’Ellebi Play Tennis Trepuzzi. In ballo le rivalità calcistiche, che certamente non riguardano il tennis, ma che hanno sporcato una domenica di sport.

Da regolamento il Trepuzzi ha avuto partita persa a tavolino, mentre sul caso stanno indagando i Carabinieri del posto. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini di videosorveglianza dell’area pubblica, per cercare di risalite all’identità dei facinorosi che non sono legati alla società ospitante. Anzi, proprio il club di Trepuzzi ha cercato di allontanarli, dando il massimo supporto agli andriesi.

Il servizio a cura di Aldo Losito.