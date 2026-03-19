Pubblichiamo il messaggio della Polizia Locale in occasione della Festa del Papà:

«Essere un papà e indossare una divisa sono missioni speculari, fondate sulla responsabilità di proteggere, educare e indicare la strada corretta. L’impegno quotidiano degli agenti sulle strade non è solo un dovere professionale, ma una garanzia affinché ogni genitore possa tornare a casa in sicurezza e ogni bambino possa crescere in un contesto protetto e rispettoso delle regole.

La Polizia Locale coglie questa occasione per ricordare che il miglior insegnamento passa attraverso l’esempio: la prudenza al volante e il rispetto del prossimo sono gesti d’amore concreti verso i propri figli. Celebrare questa giornata significa dunque rinnovare il patto di fiducia tra istituzioni e famiglie, lavorando insieme per un futuro in cui la sicurezza sia il regalo più grande per le nuove generazioni. La Polizia Locale rivolge a tutti i papà i più sentiti auguri, con il ringraziamento a chi, ogni giorno, sceglie la strada della prudenza per proteggere il bene più prezioso: la vita dei propri figli».