Ultimi giorni di campagna referendaria, ultime ore per sceglie se votare Sì o No alla riforma sulla magistratura in vista delle urne del 22 e 23 marzo. Ad Andria nuovo incontro nel chiostro di San Francesco, organizzato da Forza Italia, per illustrare le ragioni del Sì al referendum. Presente, fra gli altri, il sen. Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia il quale si è soffermato sulla necessità di spezzare il legame tra l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) e il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

Il dibattito è stato poi animato dal sen. Mario Greco, ex magistrato, e dall’avvocato penalista Tullio Bertolino, secondo i quali votare Sì è una garanzia per i cittadini.

Alla serata ha preso parte anche il candidato sindaco di Andria per il centrodestra, Sabino Napolitano.

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