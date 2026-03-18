Il movimento del Sì alla riforma della Giustizia torna a riunirsi, in vista della tornata referendaria che chiamerà gli italiani alle urne, domenica 22 e lunedì 23 marzo. Lo ha fatto ieri sera ad Andria, presso il chiostro di San Francesco, in occasione di un incontro informativo promosso dalla segreteria cittadina del Nuovo Partito Socialista Italiano, assieme al Comitato per il Giusto Processo.
Una riforma che parte da molto lontano, già dal 1999, con l’introduzione del principio del “giusto processo” che ha riscritto, con l’allora larga maggioranza del Parlamento, l’articolo 111 della Costituzione.
Una riforma vista da molti solo come l’ennesimo terreno di scontro tra destra e sinistra ma che, al netto del colore politico – secondo il fronte del Sì – è quanto mai necessaria per il sistema giudiziario italiano.
Tra le testimonianze raccolte nel corso della serata, quella di Luigi Riserbato, ex sindaco di Trani, assolto dopo una lunga vicenda giudiziaria relativa a dei presunti illeciti in gare d’appalto.
Il servizio.