Dare un nome a ciò che si prova quando la malattia colpisce un affetto caro è la sfida più difficile. In occasione della Settimana del Cervello, evento mondiale dedicato alle neuroscienze, il giorno 20 marzo dalle ore 10 il Centro Diurno per non autosufficienti “REM” di Andria ha organizzato presso la propria sede un incontro dal titolo: “Esplorando le emozioni: un viaggio dentro di sé con l’aiuto dell’AI”.

L’incontro è stato studiato specificamente per i caregiver, coloro che ogni giorno affrontano il carico fisico ed emotivo dell’assistenza. Il personale specializzato del centro REM guiderà i partecipanti a capire che le emozioni non vanno represse: riconoscerle è il primo passo per affrontare un cammino che, pur essendo doloroso, può trasformarsi in un percorso di resilienza e nuova consapevolezza.

La vera novità risiede nell’uso dell’Intelligenza Artificiale. L’AI viene qui utilizzata come uno strumento facilitatore, capace di aiutare le persone a riconoscere e “rivivere” i propri sentimenti sotto una luce diversa. La tecnologia si fa alleata dell’uomo per dare forma a quegli stati d’animo complessi che spesso restano silenti.

«È fondamentale aprire le nostre porte per combattere lo stigma della malattia», afferma la Dott.ssa Ciliberti, responsabile della struttura. «Vogliamo tendere la mano ai familiari, che sono anch’essi vittime della malattia. Riconoscere i sentimenti, le nostre emozioni anche con l’aiuto dell’AI può essere un grande sostegno nel riconnetterci con i nostri sentimenti, aiutandoci a viverli in un’ottica nuova e meno isolante.»

Come partecipare

L’iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa per non sentirsi soli di fronte alla fragilità. Per garantire la migliore qualità dell’esperienza, la partecipazione all’incontro è gratuita ma con prenotazione obbligatoria.

Per riservare il proprio posto o ricevere maggiori informazioni, è necessario contattare i numeri: 08831984622