La Segreteria Comunale di Forza Italia Andria, in collaborazione con il Comitato “Camere Penali per il SI”, ha inteso organizzare una serata dedicata alla promozione dell’informazione riguardo il Referendum sulla Giustizia. Forza Italia, con l’equilibrio politico che la contraddistingue, vuole rappresentare ai cittadini la giustezza delle Ragioni del SI, dal concetto della terzietà del giudice, a quello della specializzazione dei ruoli, dallo sdoppiamento del CSM, al contrasto alle correnti nella magistratura, con l’obiettivo di adeguare il nostro sistema giudiziario a quello di molte altre democrazie occidentali.
All’incontro, che si terrà il 18 marzo, alle ore 18.30, presso la sala convegni del Chiostro di San Francesco di Andria, interverranno qualificati relatori, il dott. Sabino Napolitano, candidato Sindaco del centrodestra al Comune di Andria, il Sen. Mario Greco, già Magistrato e Senatore della Repubblica e l’avv. Luca Gagliardi, Presidente della Camera Penale di Trani.
Modera l’incontro l’avv. Alessandra Inchingolo, Avvocato Penalista del Foro di Trani. Concluderà i lavori il Sen. Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della Giustizia, tra i principali promotori e sostenitori della Riforma.
I cittadini sono vivamente invitati a partecipare, affinchè possano conoscere realmente nel merito i contenuti della riforma, per una scelta chiara e consapevole.