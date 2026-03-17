Fa tappa ad Andria il ciclo di incontri promossi da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – per costruire insieme alle persone colpite dalla malattia l’Agenda 2030 della sclerosi multipla e patologie correlate. L’appuntamento è in programma per il 21 marzo alle ore 10:00, Hotel Ottagono in via Barletta 218 Andria (BT). Sarà presente Gianluca Pedicini, Presidente della Conferenza delle Persone con Sclerosi Multipla.

L’obiettivo è raccogliere bisogni, priorità ed esperienze dal territorio per contribuire alla definizione dell’Agenda 2030 che AISM presenterà alle istituzioni nazionali e regionali il 30 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della sclerosi multipla. Uno spazio di ascolto e confronto con la cittadinanza che parte dai territori sui temi della salute, dei diritti, dei servizi e dell’inclusione. L’incontro è aperto alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate – come neuromielite ottica (NMOSD) e MOGAD – ai familiari, caregiver, operatori, volontari e a tutti i cittadini interessati. Chiunque voglia portare la propria esperienza, proposta o punto di vista è invitato a partecipare.