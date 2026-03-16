Entra nel vivo la campagna elettorale per le amministrative di Andria, in programma nel prossimo maggio. Il centrodestra prosegue nel cammino già delineato lo scorso gennaio con l’individuazione di un candidato unico che risponde al nome di Sabino Napolitano. Il comitato elettorale del candidato sindaco è stato inaugurato lo scorso sabato in via Regina Margherita, nel cuore pulsante della città federiciana. A supportare Napolitano una numerosa partecipazione di militanti, simpatizzanti e semplici curiosi che vanno a far parte del folto gruppo degli indecisi. L’occasione è stata utile a presentare i primi punti del programma elettorale, che sarà completato con ulteriori confronti con la cittadinanza.

L’attenzione del centrodestra ricade anche su efficientamento energetico ed economia, senza dimenticare le proposte per le famiglie, i servizi sociali, lo sport e le politiche giovanili.

Aldo Losito