I treni collegano da ieri la stazione di Andria Sud al capoluogo barese e all’aeroporto anche nella giornata di domenica. Un momento paradossalmente storico poichè sino ad ora non esistevano corse domenicali ed anche un momento molto atteso dalla comunità che coincide, tra le altre cose, con il nuovo programma di esercizio ferroviario e automobilistico della Ferrotramviaria arrivato dopo il completamento della sostituzione del secondo binario tra Andria e Corato.

La presentazione ieri all’interno della stazione di Andria Sud alla presenza anche del Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. Occasione propizia anche per annunciare l’entrata in servizio di 11 nuovi elettrotreni Alstom ETR 104 che concludono il processo di rinnovo della flotta ferroviaria. L’investimento complessivo per l’acquisto dei convogli ammonta a circa 68 milioni di euro, di cui 57 milioni finanziati dalla Regione Puglia attraverso fondi ministeriali e risorse del Pnrr e 11 milioni a carico di Ferrotramviaria.

Sullo sfondo ora c’è la definitiva conclusione dei lavori per l’interramento ferroviario nell’abitato di Andria con la conseguente attivazione delle stazione di Andria Centro ed Andria Nord ed a seguire la fine delle opere infrastrutturali per il raddoppio della tratta Andria Nord – Barletta. Due progetti che potranno rendere definitivamente intermodale la rete e riportare la città andriese e tutto l’hinterland barese realmente connesso con il resto della Puglia anche a livello ferroviario.

L’auspicio, inoltre, è che cessino i disagi spesso segnalati dai pendolari e che si verifichi puntualmente l’andamento dei nuovi orari per non creare difficoltà a chi deve prendere il treno per studio o lavoro tutti i giorni.

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