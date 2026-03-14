Domenica 15 marzo ricorre la Giornata Nazionale sui Disturbi Alimentari, una giornata per sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare. Anche la Città di Andria aderisce all’iniziativa illuminando Palazzo di Città dalle 19 alle 21 di domenica con il colore della giornata, ossia il lilla. Ma vi è un’altra iniziativa importante pensata per questa occasione: partono a breve in città le riprese per un cortometraggio dedicato proprio a questo delicato e attuale tema. Il progetto cinematografico, diretto dal regista Michele Pinto, vuole raccontare, in modo intimo e realistico, il conflitto interiore vissuto da molti adolescenti affetti da disturbi alimentari, con particolare attenzione alla bulimia. L’iniziativa di questo corto è dell’Assessorato al Futuro con delega alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità, nella persona dell’assessore Viviana Di Leo, e dalla Commissione Pari Opportunità, nella persona della sua presidente l’avvocata Savina Vitti, da sempre impegnati a promuovere iniziative per valorizzare la cultura e i temi riguardanti la salute, la prevenzione nelle forme di discriminazione e la promozione di processi di inclusione. L’idea è quella di realizzare un cortometraggio con finalità sociale, concepito per le scuole, circuiti culturali, festival e proiezioni dedicate.

«Fare educazione alimentare all’interno della famiglia, informare i più giovani sui rischi legati all’alimentazione sbilanciata per eccesso o per difetto, sono passaggi essenziali – afferma la Presidente della C.P.O. avv.ta Savina Vitti – I disturbi alimentari rappresentano oggi una delle conseguenze più gravi e spesso invisibili della terribile situazione di disagio in cui spesso vivono i ragazzi che, ricordiamolo, sono il nostro futuro. Ed è chiaro che, anche se poi ognuno di loro reagisce a modo suo, fenomeni come la bulimia, l’obesità, l’anoressia non nascono soltanto da fragilità individuali, ma molto spesso affondano le radici in esperienze di violenza domestica, psicologica, sessuale o lavorativa, riconoscendo l’impatto degli stereotipi di genere e del body shaming».

Attraverso una narrazione concentrata su una singola giornata, il film accompagnerà lo spettatore dentro la mente e le emozioni della protagonista, mostrando quanto il disagio psicologico possa convivere, spesso in modo invisibile, con una vita apparentemente normale.

Il cortometraggio sarà interpretato da un cast composto prevalentemente da giovani attori, affiancati dalla presenza del celebre attore Mingo De Pasquale. La regia di Michele Pinto guiderà il progetto con uno sguardo sensibile e realistico, attento alla dimensione psicologica dei personaggi e alla rappresentazione autentica del disagio adolescenziale.

«Anche quest’anno il Comune di Andria aderisce alla Giornata dei DCA per accendere i riflettori su un tema che si insinua nelle famiglie in maniera subdola – spiega l’Assessora Di Leo – Con un segno visivo, la luce lilla su Palazzo di Città ed un prodotto come quello del cortometraggio Andria sceglie di parlare di questi disturbi. Il cortometraggio vuole sensibilizzare il pubblico, diffondendo la cultura dell’attenzione e della prevenzione sui DCA tra i giovani, ma anche in tutti quei contesti a loro vicini: famiglia, scuola, palestre. È importante saper riconoscere i segnali del disagio, non minimizzare e sapere a chi chiedere aiuto. Il percorso verso la guarigione inizia proprio dalla consapevolezza e dall’incontro con un adulto capace di ascoltare e sostenere, oltre che con i servizi competenti della ASL BT, come ad esempio l’ambulatorio dei DCA che ha sede a Trani».

Le riprese del corto prenderanno il via nei prossimi giorni ad Andria, coinvolgendo giovani talenti del territorio e rafforzando il ruolo del cinema come strumento culturale e sociale capace di accendere i riflettori su tematiche altrimenti difficili da affrontare.

Il cortometraggio si propone così non solo come opera cinematografica, ma anche come strumento di sensibilizzazione e dialogo, capace di contribuire alla costruzione di una maggiore consapevolezza sui disturbi alimentari e sull’importanza del supporto umano e professionale nel percorso di guarigione.

Il cortometraggio ha ricevuto il Patrocinio della Città di Andria. Il progetto è stato annunciato ieri dall’Assessora Di Leo nel corso di un evento organizzato dal Dipartimento e dall’Ambulatorio dei DCA per la XV giornata dei Disturbi Alimentari, organizzato dalla Asl Bt.