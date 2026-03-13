È il giorno del dolore per la città di Andria, che saluta per sempre uno dei suoi figli, giovane vittima dell’ennesima tragedia della strada. Sono stati celebrati nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 marzo, i funerali di Michele Saccotelli, il 31enne deceduto, il 4 marzo scorso, presso l’ospedale “Bonomo”, a seguito dei numerosi traumi riportati in un incidente di moto, avvenuto il giorno precedente, in via Barletta.

Le esequie si sono tenute alle 16, presso la parrocchia Madonna della Grazia, gremita di familiari, colleghi e amici del motociclista, riuniti nel dolore per la drammatica perdita di una giovane vita.

Un silenzio carico di commozione ha accompagnato l’intera cerimonia, interrotto solo al momento dell’uscita del feretro dalla chiesa, quando un lungo ed emozionante applauso ha salutato per l’ultima volta la bara bianca del 31enne. Palloncini dello stesso colore sono stati liberati in cielo, quasi a voler raggiungere simbolicamente il ragazzo fin lassù, nel frastuono assordante del rombo delle moto: il tributo rivolto a Michele da parte dei suoi amici, appassionati come lui delle due ruote. Le stesse sulle quali la vittima ha trovato la morte, nel pomeriggio del 3 marzo, scontrandosi con un’auto all’altezza di un incrocio.

Trasportato in condizioni critiche presso l’ospedale “Bonomo” di Andria, dove era stato anche sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, il giovane è poi deceduto il giorno successivo.

La salma è rimasta a disposizione dell’autorità giudiziaria per circa una settimana, prima di essere trasferita al Policlinico di Bari per l’esame autoptico, volto ad accertare le cause del decesso.