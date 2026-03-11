Il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative di Andria si arricchisce di un nuovo tassello. Vincenzo Montrone e Michele Bartoli hanno ufficializzato la loro candidatura con la lista civica “Per Andria”, schierata a sostegno della ricandidatura dell’attuale sindaca Giovanna Bruno.

La lista si presenta come uno spazio civico aperto al contributo di cittadini, associazioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di raccogliere energie, competenze ed esperienze dalla società civile. Secondo i promotori, la scelta di sostenere la sindaca uscente nasce dalla volontà di proseguire il lavoro avviato negli ultimi anni e di consolidare un progetto amministrativo orientato allo sviluppo urbano, ai servizi ai cittadini e alla valorizzazione del territorio.

Tra le priorità indicate figurano il sostegno alle attività economiche locali, l’attenzione alle politiche sociali, la valorizzazione delle risorse culturali e interventi mirati per migliorare la vivibilità dei quartieri. Temi che, secondo i promotori, richiedono un approccio pragmatico e una collaborazione costante tra istituzioni e comunità.

Montrone e Bartoli intendono portare all’interno del Consiglio comunale una visione orientata al dialogo con il territorio e alla costruzione di proposte capaci di rispondere alle sfide che Andria dovrà affrontare nei prossimi anni, contribuendo alla definizione di una visione condivisa per il futuro della città.