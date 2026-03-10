La Regione Puglia ha pubblicato un bando da 15 milioni di euro per la realizzazione e il potenziamento dei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, finanziato nell’ambito del Programma Regionale Puglia 2021-2027. A richiamare l’attenzione delle amministrazioni locali sull’opportunità è il consigliere regionale Giovanni Vurchio, che rivolge un invito diretto ai Comuni della provincia Barletta-Andria-Trani: «Non restino indietro e colgano questa occasione».

«Si tratta di una occasione concreta per investire nella qualità dei servizi ambientali e sostenere un modello di sviluppo sempre più orientato alla sostenibilità», dichiara Vurchio. «Rafforzare la raccolta differenziata significa ridurre il ricorso alla discarica, migliorare l’organizzazione del sistema dei rifiuti e costruire comunità più attente alla tutela dell’ambiente.»

Il consigliere sollecita quindi i Comuni del territorio a presentare progetti capaci di intercettare le risorse regionali e trasformarle in interventi concreti per i cittadini. Le domande potranno essere inviate tramite la piattaforma telematica della Regione Puglia entro il 30 aprile 2026.