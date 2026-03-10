Un omaggio alla figura di don Tonino Bello, indimenticato vescovo di Molfetta, morto nell’aprile del 1993. Messaggero di una “convivialità delle differenze”, che oggi, forse ancor più che in passato, rappresenta un antidoto contro tutte le guerre. È quello fatto dal notaio andriese Sabino Zinni, autore del libro “Don Tonino Bello. Uomo del Sud e dei Sud”. Il volume è stato presentato ieri sera ad Andria, presso il centro di aggregazione “Don Pino Puglisi”, nel corso di un evento promosso nell’ambito del Festival della Legalità. Un viaggio tra letture, pensieri e testimonianze, nella vita spirituale di don Tonino, testimone del Vangelo e di quella “chiesa del grembiule”, sempre al servizio degli ultimi.