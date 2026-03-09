E’ tempo di Sante Comunioni e Cresime, ed insieme al significato religioso che i nostri bambini apprendono e fanno proprio durante l’incontro con questi Sacramenti, c’è anche un aspetto esteriore che ha la sua importanza, anche se relativa. Anche in questi casi non tutte le famiglie possono permettersi per i loro bambini l’abitino giusto, nuovo di fabbrica, all’ultimo grido, con il colore ed il modello più in voga. Per questo l’Associazione “Le Amiche per le Amiche” mobilita la sua Boutique Solidale per sollecitare il dono anche di abitini da cerimonia, per i maschietti e le femminucce, che riceveranno i Sacramenti della Santa Comunione e della Cresima.

Per questo obiettivo l’Associazione ‘Le Amiche per le Amiche’ di Andria ha deciso di attivare la raccolta presso la Casa Per le Amiche, posta in Andria in via Podgora n.9 , degli abitini nuovi o usati ma in ottime condizioni (previo trattamento in tintoria), che saranno messi a disposizione delle famiglie in difficoltà economica, nel rispetto della tutela della loro privacy. L’invito a donare riguarda anche le loro mamme, perchè la Boutique Solidale gestita da un gruppo di volontarie dell’associazione, ha abiti femminili di tutte le taglie particolarmente adatti per sentirsi a proprio agio, in ogni occasione.

L’invito al dono deve riguardare tutti, comuni cittadini, famiglie e anche le boutique ed i negozi di abbigliamento che, anziché disfarsi dei loro capi nuovi o della stagione passata a prezzo di stock, dunque bassissimi e quasi irrisori, possono fare un grande gesto ed aiutare la comunità e partecipare all’iniziativa. Un gesto che ci impegniamo, se vorranno, a rendere noto.

«L’Associazione Le Amiche per le Amiche – spiega la Presidente, l’avv. Francesca Magliano – vuole sollecitari tutti a partecipare a questa iniziativa di solidarietà, che è una delle sue attività principali di sostegno ed aiuto alle amiche in difficoltà, aiuto esteso alle loro famiglie e ai loro figli. Ancora a settembre scorso, in collaborazione con Cantine Rivera, abbiamo organizzato un evento di beneficenza che ha consentito la raccolta di fondi necessari al mantenimento e allo sviluppo delle nostre attività.La Casa delle Amiche, hub sociale e luogo di riferimento per le donne in difficoltà, ha infatti al suo interno anche lo Sportello di ascolto, la Biblioteca di Genere, la Boutique solidale, la Cucina delle Amiche e lo Space Office Solidale, uno spazio dove avviare la propria attività. Questa ultima iniziativa è dunque in linea – conclude l’avv. Magliano – con il nostro impegno di solidarietà ultradecennale a fianco delle donne del territorio e dei loro figli».

Per informazione si può contattare la Helpline delle Amiche, 339.2212131.