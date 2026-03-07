Domenica 8 marzo, in occasione della Festa internazionale della Donna, alle attività straordinarie già programmate per l’abbattimento delle liste di attesa si aggiungeranno iniziative di promozione degli screening della mammella e delle cervice uterina. Le donne contattate dal Centro screening della Asl Bt, effettueranno la mammografia dalle 8 alle 14 presso la Radiologia dell’Ospedale di Andria e la Radiologia del Presidio Territoriale di Assistenza di Trani. Lo screening della cervice uterina sarà eseguito dalle 8 alle 14 presso il Presidio territoriale di Assistenza di Trani. Durante la mattinata le referenti del Centro Screening saranno a disposizione della cittadinanza per informazioni sui programmi di prevenzione attivi nella Regione Puglia.