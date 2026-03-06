La Segreteria Provinciale SNAP B.A.T. è lieta di rendere nota una bellissima storia di umanità e spirito di servizio che ha visto protagonisti i colleghi della Questura di Andria.

​Durante il turno notturno, un piccolo cagnolino color miele, spinto dal freddo pungente della notte invernale, ha varcato la soglia dell’ingresso principale della Questura in cerca di riparo e protezione. Ad accoglierlo sono stati i poliziotti della Seconda Squadra Volanti, che non hanno esitato a trasformare il corpo di guardia in un rifugio sicuro per l’inaspettato visitatore.

​Il dolce cagnolino, visibilmente provato, è stato subito rifocillato e coccolato dal personale in servizio. Le immagini scattate durante la notte testimoniano la fiducia immediata che l’animale ha riposto nella divisa, arrivando a riposare serenamente sulle sedie della sala d’attesa, finalmente al caldo e al sicuro di una casa. Quello che era nato come un gesto di soccorso dettato dal cuore si è concluso con un meraviglioso lieto fine: Diego, uno degli agenti della Seconda Squadra Volanti che per primi hanno accudito il trovatello, ha deciso di adottarlo ufficialmente. Da quella notte gelida, il cagnolino ha trovato non solo un riparo, ma una vera famiglia.

​«Come sindacato SNAP, siamo profondamente orgogliosi del gesto compiuto da Diego e da tutta la squadra in servizio-, dichiara la Segreteria Provinciale di BAT -.Questa vicenda dimostra ancora una volta che dietro la divisa batte un cuore sensibile e che la missione della Polizia di Stato, ‘Esserci Sempre’, si manifesta anche attraverso questi straordinari atti di quotidiana solidarietà verso i più fragili».