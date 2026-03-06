Al via il Progetto di Sensibilizzazione sulla Sicurezza Stradale organizzato dalle associazioni PuntoIt, FareAmbiente, L’Altrove nell’ambito dei progetti del Servizio Civile Universale. Parte ufficialmente un nuovo progetto di sensibilizzazione dedicato alla sicurezza stradale, con l’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto delle regole e della responsabilità condivisa all’interno della comunità di Andria. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la sicurezza sulle strade rappresenti un tema prioritario e richieda un impegno concreto da parte di tutti gli utenti: pedoni, ciclisti, automobilisti e motociclisti. Il progetto si articola in diverse azioni integrate, finalizzate alla raccolta di dati, alla sensibilizzazione e al coinvolgimento diretto della cittadinanza.

Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale è stato realizzato un breve sondaggio anonimo rivolto a cittadini e automobilisti, con l’obiettivo di stimolare una riflessione sui comportamenti quotidiani alla guida. Il questionario affronta alcuni dei temi più rilevanti legati alla sicurezza stradale: la percezione del rischio, l’eccesso di velocità, l’uso del telefono al volante, la guida dopo aver bevuto e l’importanza delle cinture di sicurezza. Le domande invitano i partecipanti a confrontarsi con situazioni comuni, come intervenire quando chi guida corre troppo o valutare quanto siano davvero pericolose alcune abitudini diffuse.

Una sezione del sondaggio è inoltre dedicata alla percezione del traffico nei quartieri, con domande su livelli di congestione, disponibilità di parcheggi, problemi di sicurezza stradale e possibili interventi di regolazione del traffico. L’iniziativa vuole ricordare che la sicurezza sulle strade dipende prima di tutto dalle scelte e dalla responsabilità di ciascuno.

Nell’ambito della campagna è stato ideato un logo accompagnato dallo slogan: “Non sei l’eccezione. Le regole valgono per tutti”. Il messaggio intende ribadire un principio fondamentale: il rispetto delle norme non ammette deroghe individuali. Ogni comportamento scorretto può avere conseguenze gravi per sé e per gli altri. Il logo sarà utilizzato per la realizzazione di volantini e adesivi che verranno distribuiti alla comunità come strumenti di comunicazione e sensibilizzazione.

Un momento centrale della campagna sarà rappresentato dallo stand informativo in programma: sabato 7 marzo 2026, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, Viale F. Crispi.

Durante l’iniziativa, i membri del progetto distribuiranno il materiale informativo e di indagine, dialogheranno con i cittadini, promuovendo comportamenti responsabili e accrescendo la consapevolezza sui rischi legati alla circolazione stradale. Sarà inoltre possibile ricevere informazioni sul nuovo bando del Servizio Civile Universale e sulle modalità di presentazione della domanda, con indicazioni utili per i giovani interessati a partecipare al programma.

Un impegno condiviso per una città più sicura Il progetto si propone di attivare un processo partecipativo che coinvolga l’intera comunità, con l’obiettivo di raccogliere dati utili, rafforzare la consapevolezza collettiva e promuovere una cultura diffusa del rispetto delle regole. Attraverso informazione, ascolto e partecipazione attiva, l’iniziativa intende contribuire concretamente al miglioramento della sicurezza stradale e alla costruzione di un ambiente urbano più sicuro per tutti.