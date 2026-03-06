Nella serata di ieri, l’Auditorium “Monsignor Di Donna” di Andria ha ospitato la Polizia di Stato per un incontro di riflessione rivolto alle giovani coppie della Prima Zona Pastorale che si preparano al matrimonio. Al centro del dialogo il tema dell’amore assertivo, inteso come strumento per prevenire dinamiche di violenza e costruire relazioni fondate sul rispetto reciproco e sul riconoscimento dell’altro.

Ad aprire l’incontro è stato il Questore della Provincia BAT, dott. Alfredo Fabbrocini, che ha evidenziato come l’impegno della Polizia di Stato comprenda, accanto alle attività di tutela della legalità, anche una significativa azione di prevenzione culturale.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti il Primo Dirigente dott.ssa Francesca Falco e l’Ispettore Vincenzo Di Pietro, entrambi in servizio presso l’Ufficio Polizia Anticrimine della Questura BAT, i quali hanno illustrato i principali strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, sottolineando il ruolo delle istituzioni come punto di riferimento nei momenti di crisi e nelle attività di prevenzione e di supporto alle vittime.

A completare il momento di confronto è stato l’intervento della dott.ssa Annalisa Casamassima, psicologa, che ha guidato i presenti nell’analisi delle dinamiche comunicative all’interno della coppia. L’attenzione si è concentrata sull’importanza dell’assertività, cioè sulla capacità di esprimere bisogni ed emozioni in modo chiaro e rispettoso, evitando che incomprensioni, silenzi o atteggiamenti aggressivi possano compromettere l’equilibrio della relazione.

L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione promosse dalla Questura BAT sul territorio, anche in collaborazione con le realtà civili e religiose, con l’obiettivo di diffondere una cultura del rispetto e della responsabilità a partire dalla famiglia.