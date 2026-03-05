Il consigliere regionale Vurchio apprezza la decisione della Giunta di sospendere temporaneamente la ricezione di nuove istanze per i bandi “CdP”, “PIA”, “MiniPIA”, “PIA Turismo” e “MiniPIA Turismo” (PR Puglia FESR–FSE+ 2021-2027), evitando false aspettative e garantendo priorità alle domande già in istruttoria.

Vurchio sottolinea l’importanza di mantenere attivi strumenti strategici come STEP, NIDI, TecnoNIDI e il Just Transition Fund, e propone un Piano straordinario per valorizzare le progettualità ammissibili non finanziabili, tramite:

Graduatoria unica regionale pronta per nuove risorse; Dialogo con il Governo per cofinanziamenti; Fondo ponte per non bloccare i progetti già valutati positivamente; Tavolo permanente con associazioni e banche per facilitare l’accesso al credito.

«La sospensione è un atto di prudenza – conclude Vurchio – ma ora serve un’azione politica forte per sostenere le imprese e accompagnarle verso la nuova programmazione comunitaria». Si aggiunge che l’intero gruppo PD in Regione ha presentato richiesta di audizione alla IV Commissione e alla Commissione Prima, a supporto del confronto con la Giunta, e Vurchio ringrazia il gruppo per la sensibilità dimostrata verso le esigenze del sistema produttivo regionale.