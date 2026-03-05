Riceviamo la nota della consigliera regionale di Fratelli d’Italia Tonia Spina, vicepresidente della commissione sanità.

“Gli ospedali di Andria e del Nord Barese sono due opere strategiche per il potenziamento della sanità del territorio, ma dall’audizione odierna emerge con chiarezza la necessità di accelerare gli iter e garantire tempi certi ai cittadini”.

Sul nuovo ospedale di Andria, un investimento da 360 milioni di euro, il progetto esecutivo è attualmente al vaglio di Asset e il rapporto di ispezione ha evidenziato 348 criticità. Molte potranno essere risolte rapidamente, ma per altre serviranno ulteriori approfondimenti, rendendo difficile indicare al momento tempistiche precise”.

Passi avanti invece per l’ospedale del Nord Barese, opera da circa 192,5 milioni di euro recentemente ammessa a finanziamento, con le risorse statali già iscritte a bilancio dalla Regione. Ora è necessario chiarire rapidamente le modalità di gara per arrivare quanto prima all’avvio dei lavori”.