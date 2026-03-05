Venerdì 6 marzo 2026 alle ore 19:00 la Biblioteca Diocesana “San Tommaso d’Aquino” di Andria ospiterà la presentazione del nuovo romanzo dello scrittore Mauro Covacich, Lina e il sasso, pubblicato da La nave di Teseo.

L’incontro si svolgerà presso la sede della biblioteca in Largo Seminario 8 e vedrà l’autore dialogare con Silvana Campanile in una conversazione dedicata alla genesi del romanzo, ai suoi temi e ai personaggi che lo attraversano.

L’iniziativa è promossa da Il Circolo dei Lettori di Andria in collaborazione con la Biblioteca Diocesana San Tommaso d’Aquino, con il sostegno de I Presìdi del Libro e della Regione Puglia.

Al centro del nuovo romanzo di Covacich c’è Lina, una bambina di nove anni “diversa” dai suoi compagni ma capace di illuminare il mondo che la circonda. Vive alla periferia di Roma con la madre Elena e con Max, lo scrittore che è diventato il compagno della donna e che con Lina instaura un rapporto profondo fatto di complicità, racconti e protezione. Intorno a loro si muovono altre figure, tra cui Carlotta, ex compagna di Max e affermata giornalista televisiva dalla vita segreta e inquieta. In questo delicato equilibrio tra relazioni, desideri e fragilità, ogni piccolo evento può diventare un punto di svolta capace di trasformare le vite dei protagonisti.

Con Lina e il sasso, Covacich costruisce una favola moderna sulle combinazioni imprevedibili dei sentimenti, in cui lo sguardo luminoso di una bambina diventa il centro emotivo di una storia fatta di amore, colpa, tenerezza e mistero.

Nato a Trieste nel 1965, Covacich è autore di numerosi romanzi e saggi e uno dei narratori italiani più apprezzati della sua generazione. Nei suoi libri esplora spesso il rapporto tra corpo, identità e relazioni, temi che tornano anche in questa nuova opera.

La presentazione sarà un’occasione per incontrare l’autore, approfondire i temi del romanzo e dialogare con lui sul suo percorso letterario. Ingresso libero.