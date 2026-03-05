“Salute renale per tutti – vicini alle persone, attenti al Pianeta” è il tema della Giornata mondiale del rene che si celebra giovedì 12 marzo, istituita per richiamare l’attenzione sull’importanza dei reni, sulla prevenzione delle malattie renali e sulla gestione ottimale di patologie che colpiscono centinaia di milioni di persone nel mondo.

In occasione della Giornata mondiale del rene l’Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi della Asl Bt, diretta dalla dott.ssa Tiziana Piccolo, ha organizzato “Porte aperte in Nefrologia” con diverse iniziative programmate di sensibilizzazione che consentiranno, gratuitamente, ai cittadini di poter ricevere una visita di controllo, effettuare uno screening nefrologico e ricevere informazioni utili per la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie renali. Le attività si svolgeranno presso gli ambulatori dell’UOC di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Dimiccoli di Barletta giovedì 12 marzo dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 17; presso gli ambulatori dell’UOS Emodialisi dell’ospedale Bonomo di Andria giovedì 12 marzo dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 17; presso il Centro Dialisi di Minervino Murge mercoledì 11 marzo dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 17.

Inoltre sono previsti anche momenti di informazione e screening presso la Casa Circondariale di reclusione femminile di Trani al fine di garantire equità di accesso alla prevenzione e non trascurare categorie di popolazione meno raggiunte dalle campagne sanitarie di promozione della salute.

Le malattie renali croniche progrediscono silenziosamente e colpiscono circa 1 persona su 10 a livello globale. Se non identificate e trattate per tempo, possono portare a insufficienza renale, aumentato rischio di malattie cardiovascolari, e necessità di trattamenti intensivi come la dialisi o il trapianto.