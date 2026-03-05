Sabato 7 marzo alle ore 17, presso la sala convegni del Cristal Palace Hotel in via Firenze, alla presenza del sindaco di Andria Giovanna Bruno e del consigliere regionale Ruggiero Passero, ci sarà una pubblica iniziativa in cui il consigliere comunale Mirko Malcangi spiegherà i motivi di adesione al progetto civico “PER ANDRIA”.

«Il progetto civico PER ANDRIA ricalca quello lanciato a livello regionale durante le ultime elezioni dal Presidente Antonio Decaro, con cui si sta lavorando per consolidare il cordone comune-regione – scrive Malcangi -. La lista civica PER ANDRIA sarà presente alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, a sostegno del candidato sindaco Giovanna Bruno. All’evento parteciperanno la consigliera comunale Daniela Maiorano in qualità di coordinatrice della lista PER ANDRIA, il consigliere comunale Gianluca Sanguedolce e l’imprenditrice locale Annalisa Pastore».