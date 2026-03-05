Per anni apprezzata guida turistica e profondo conoscitore dell’arte e della storia. Se ne va improvvisamente ed a soli 41 anni, Leonardo Evangelista, conosciutissimo in città a Trani e da quest’anno impegnato con nomina annuale nella scuola secondaria di primo grado di Andria “Pertini – Dante Alighieri”. Ho avuto modo di conoscere la sua premura ed il suo scrupolo nel prepararsi per offrire sempre il meglio agli alunni od ai turisti per la sua seconda grande passione, dopo la docenza, la divulgazione culturale. Se ne va con lui una risorsa preziosa ed vero intellettuale.