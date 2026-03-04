Una nota dei consiglieri Domenico De Santis, Debora Ciliento e Giovanni Vurchio (PD)

«Questa è una fase cruciale e delicata nell’iter per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria ma c’è una grande sinergia fra le parti e le istituzioni coinvolte per arrivare all’obbiettivo il prima possibile, con l’indizione della gara d’appalto, che sarà possibile soltanto quando sarà conclusa la fase di verifica del progetto esecutivo del nuovo ospedale da parte del Cab di Asset, l’organismo di valutazione della conformità.

Grazie all’assessore regionale alla Sanità Donato Pentassuglia per la grande disponibilità mostrata per accelerare l’iter, convocando tutti gli attori in assessorato il prossimo 16 marzo. Dettare i tempi e incastrare gli elementi mancanti è infatti fondamentale per concretizzare e tenere insieme tutti gli aspetti della vicenda. Ciascuno sta facendo la propria parte, il comune di Andria con gli espropri, la Asl con i rilievi di Asset, molti ma superabili. Alla politica il compito di ricordare l’importanza dell’opera per un territorio che sconta, da sempre, una carenza di posti letto e di garantire alla comunità di questo territorio il godimento pieno del diritto alla salute.

Per quanto riguarda l’ospedale del Nord barese, che sorgerà fra Bisceglie e Molfetta, mi preme evidenziare la necessità di verificare se ci sia stata una pianificazione sulla viabilità che dovrà condurre a quel presidio sanitario, avendo uno sguardo chiaro sulle vie di collegamento sia lungo la costa sia nella zona dell’entroterra, affinché sia agevole accedervi in modo veloce, soprattutto tenuto conto delle patologie tempo-dipendenti e della vastità dell’area di cui si tratta».