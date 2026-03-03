Incidente questo pomeriggio attorno alle 18 in via Barletta ad Andria. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale una moto si è scontrata con una vettura all’incrocio con via Curtatone e Montanara. Ad avere la peggio il centauro, un uomo, trasferito in codice rosso all’ospedale “Bonomo” di Andria con un politrauma ed in condizioni serie. Sul posto la Polizia Locale e la Polizia di Stato oltre alle equipe sanitarie del 118. Traffico completamente in tilt in un’arteria particolarmente frequentata a quell’ora del pomeriggio.