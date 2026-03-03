Sono entrate ufficialmente in servizio oggi nel Corpo di Polizia Locale le nuove otto unità. Si tratta di 8 agenti su 12 che fanno parte delle nuove assunzioni oggetto di concorso pubblico negli scorsi mesi. Soddisfazione viene espressa dall’Assessore alla Sicurezza con delega al Personale Pasquale Colasuonno: «Per un Corpo di Polizia Locale come quello di Andria – ha dichiarato – da sempre sotto organico, questa è una notizia che aspettavamo da tempo e che rappresenta un passo concreto verso un servizio più forte, più presente e più vicino ai cittadini. Queste nuove forze ci permetteranno di far fronte maggiormente a tutte le questioni aperte sul fronte della sicurezza urbana, garantendo maggiore controllo del territorio, più prevenzione e interventi ancora più tempestivi. È un risultato importante – conclude – frutto di impegno e determinazione».