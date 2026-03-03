«Ringraziamo Ferrotramviaria per aver avviato a partire dal 15 marzo nuovi treni con percorsi più brevi accorciando i tempi di percorrenza da Andria all’Aeroporto e Bari centrale, con una frequenza di 50 minuti dalle 6.00 alle 23.20». Lo scrive l’associazione andriese Urban Mobility.

«Adesso potremo raggiungere l’aeroporto in appena 36 minuti, un tempo congruo con le aspettative di molti e raggiungere Bari nuovamente in appena 64 minuti. Questo è un primo passo verso un futuro che ci auguriamo sia caratterizzato da una mobilità più sostenibile e servizi migliori per la nostra città, obiettivo per il quale noi di Urban Mobility Associazione siamo impegnati in prima linea, come dimostrato nell’ultimo convegno con il Presidente e AD di Ferrotramviaria Pavoncelli. I tempi verranno ulteriormente abbattuti a conclusione dei lavori di interconnessione con la linea delle Ferrovie dello Stato nei pressi della stazione di Bari Centrale e anche velocizzando i treni sull’attuale tragitto che pur risparmiano delle fermate continuano ancora a viaggiare a velocità ridotta».

«Raccogliamo questo risultato con successo, un merito condiviso con tutti gli interlocutori che hanno saputo credere nelle capacità di ognuno di noi e della nostra associazione. Dal 15 marzo Andria è una città più connessa al mondo, un piccolissimo passo in avanti verso la nostra visione di mobilità sostenibile dell’intero territorio andriese. Vado spesso a Bari durante il fine settimana, sono un viaggiatore per leisure che frequenta il capoluogo durante i giorni festivi. Come me ci sono tantissimi andriesi che giungono a Bari, purtroppo, in macchina. Oggi anche con la mia sedia elettrica posso muovermi con più facilità ed autonomia», spiega Gianmarco Fasciano socio direttivo di Urban Mobility.

«Come Associazione continueremo a vigilare l’andamento del servizio, confidando in una riduzione dei ritardi e dei disagi che devono sopportare tuttora i viaggiatori in partenza da Andria e in attesa di una riduzione più consistente dei tempi di percorrenza».