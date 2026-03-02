Si avvisano i Signori Viaggiatori che, a decorrere da domenica 15 marzo 2026, entrerà in vigore il nuovo Programma di Esercizio di Ferrotramviaria. Nelle giornate domenicali e festive, il servizio ferroviario sarà esteso fino ad Andria Sud; nei giorni feriali, in particolare nelle fasce di maggiore affluenza, alcuni treni tra Bari e Andria Sud effettueranno un numero ridotto di fermate intermedie, con servizio viaggiatori nelle sole località di Corato ed Aeroporto.

Dalla medesima data, entrerà in vigore anche il nuovo orario del servizio autolinee di Ferrotramviaria. Per ulteriori informazioni e per consultare i nuovi orari si invita a visitare il sito internet www.ferrotramviaria.it e i canali ufficiali di comunicazione aziendale.