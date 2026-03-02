Si è conclusa anche la XVII edizione di Qoco – Un Filo d’Olio nel Piatto, lo storico concorso internazionale elaiogastronomico che dal 1999 si svolge nella città di Andria con lo scopo di esaltare le qualità dell’oro verde pugliese.
10 chef provenienti dalla zona euromediterranea, 10 piatti che raccontano storie di terre lontane, con l’olio come filo conduttore. A giudicarli, nella splendida cornice di Villa Carafa, sono state una giuria d’opinione ed una tecnica, composta da prestigiosi chef stellati e presieduta da Oscar Farinetti, fondatore di Eataly.
Il successo del concorso è testimoniato anche dalla soddisfazione espressa da Michele Sonnessa, presidente di Città dell’Olio.
Qoco ha sempre inteso essere un motore dello sviluppo e dell’affermazione internazionale del territorio, ma mai come oggi anche simbolo di pace ed unione tra differenti culture, in giorni in cui le guerre continuano a sconvolgere tanti luoghi del mondo.
A vincere la XVII edizione di Qoco – Un Filo d’Olio nel Piatto la giovane chef turca Kardelen Soyalp con il suo piatto “Carciofi brasati all’Olio Evo di Andria, gambilya e insalata di finocchi”, la cui composizione ha voluto anche rendere omaggio al Castel del Monte.