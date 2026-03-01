Pubblichiamo la nota di Sabino Napolitano, con cui il candidato sindaco di centrodestra si complimenta con Francesco Fortunato per il record mondiale nei 5000 metri indoor:

«Un’altra gioia per lo sport andriese. A regalarcela è ancora Francesco Fortunato, il campione della marcia che è salito sul tetto del mondo. Ieri ai Campionati Italiani Indoor di Ancona, il nostro Francesco ha fermato il cronometro su 17:54.48 nei 5mila metri, migliorando di oltre 12 secondi il precedente primato mondiale. Un’altra prova di grande spessore atletico e umano per il nostro atleta, che nonostante l’influenza che lo ha frenato nella preparazione, è riuscito a conquistare il suo 19esimo titolo italiano con annesso record mondiale. Francesco è il simbolo della tenacia, dell’impegno e del sacrificio: valori che sono alla base dello sport. Complimenti a lui, affinché continui ad essere l’esempio per i tanti giovani andriesi che praticano attività sportive in città, e che risultano un valore aggiunto per Andria».