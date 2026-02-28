Francesco Fortunato scrive la storia della marcia indoor. Il forte marciatore andriese, ha stabilito il record del mondo dei 5000 metri di marcia al coperto fermando i cronometri sul tempo di 17’54″48. Sulla pista del ‘PalaCasali’ di Ancona, in occasione dei Campionati assoluti, il 31enne marciatore delle Fiamme Oro, originario di Andria, ha sbriciolato il 18’07″08 del primato mondiale rimasto tale per World Athletics – nonostante il 17’55″65 dello scorso anno – che dal 1995 apparteneva al russo Mikhail Shchennikov, grande protagonista proprio delle gare indoor e storico avversario dell’italiano Giovanni De Benedictis.

Una storia quella del precedente record negato, ovvero non omologato, a Fortunato, causa una formalità legata ai giudici nell’edizione dei Tricolori del 2025: «Sono soddisfatto per me stesso, dopo la triste disavventura del 2025, per la beffa del record non omologato a causa di una formalità legata ai giudici, oggi ero qui per riprovarci – ha detto Fortunato, che in carriera vanta il bronzo agli Europei di Roma 2024 sulla 20 km e l’oro iridato nella staffetta mista sempre nel 2024 ad Antalya assieme a Valentina Trapletti -. La condizione non era la stessa dello scorso anno anche a causa di una brutta influenza che a gennaio ha ritardato la preparazione. Non ho mollato e tengo a ringraziare in primis me stesso e il mio nuovo allenatore Luca Zenti».

Fortunato ora si concentrerà sulla mezza maratona di marcia in vista dei Campionati mondiali di marcia a squadre del 12 aprile in Brasile.