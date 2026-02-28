Natura, tradizione e buona cucina si incontrano a scuola. Il 4 marzo 2026, alle ore 10:30, il plesso Rodari ospiterà l’evento conclusivo della prima fase del progetto “Orto in Festa”, inserito nell’iniziativa di istituto Aule Natura. Protagonisti assoluti gli alunni delle classi 1^ e 2^ della scuola primaria, che dopo aver curato con dedizione ogni fase della coltivazione biologica delle cime di rapa, vedranno i frutti del proprio lavoro trasformarsi in un piatto iconico della nostra terra. Il momento clou della mattinata sarà il Cooking Show d’eccezione curato dallo Chef Antonio Abruzzese. Lo chef guiderà i bambini in un viaggio gastronomico che culminerà nella degustazione delle orecchiette con le cime di rapa appena raccolte dall’orto scolastico. Un’occasione speciale per celebrare il legame tra educazione ambientale, km zero e condivisione.