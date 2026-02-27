Il Settore Ambiente e Igiene Urbana rende noto che il calendario degli interventi per i trattamenti larvali e antialari verranno anticipati rispetto al calendario stilato e già attivo negli anni passati. L’anticipo si è reso necessario a seguito delle richieste di intervento per la proliferazione di moscerini in diverse zone della città.

«Il clima particolarmente piovoso e le alte temperature – spiega l’Assessore alla Qualità della Vita avv. Savino Losappio – hanno reso necessario l’avvio del nuovo ciclo di interventi programmati contro gli insetti infestanti, sin dal mese di marzo. Gli interventi sono calendarizzati per quartieri e proseguiranno fino al mese di ottobre con trattamenti mirati nelle ore notturne. Si tratta di azioni preventive, non legate a emergenze sanitarie. Ai cittadini rivolgo un appello a collaborare, in particolare evitando ristagni d’acqua in balconi, giardini e caditoie private, perché la prevenzione domestica è fondamentale».

«Le città devono essere pronte a gestire e prevenire gli effetti dei cambiamenti climatici – conclude la Sindaca avv. Giovanna Bruno – Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini, anche rispetto alle scelte ambientali che riguardano la nostra città».