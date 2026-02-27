Un fiume in piena di emozione e tanta gioia negli occhi e nel cuore. E’ quanto vissuto ieri dai piccoli tifosi biancazzurri della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù ad Andria, dove si è svolto il terzo appuntamento con “Un calciatore per Amico”, il ciclo di incontri organizzato dalla Fidelis Andria in collaborazione con l’Associazione “Amici della Fidelis”, nelle diverse parrocchie cittadine. Il fine dell’iniziativa è quello di avvicinare il più possibile i giovani al mondo dello sport e del calcio in particolare, per promuovere valori importanti come l’impegno, il sacrificio e il gioco di squadra.

Il vice parroco, Domenico Evangelista, ha ospitato nell’auditorium della Parrocchia una delegazione della Fidelis Andria composta da Antonio D’Ettole, Presidente onorario, Silvano Inchingolo, socio Fidelis, Walter Adduasio e Antonio Lops dell’Associazione “Amici della Fidelis” e i calciatori biancazzurri, Pietro Perina, Alessandro Gatto e Rocco Casiello. E’ stato un tripudio di entusiasmo e di risate da parte dei bambini della comunità parrocchiale, che hanno interrogato i giocatori sui diversi aspetti della loro personale carriera sportiva, cercando di ascoltare, imparare e riflettere sulle testimonianze di chi gioca e vive la propria vita dentro e soprattutto fuori dal campo.