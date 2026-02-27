E’ stato pubblicato il nuovo Bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale. Particolare attenzione è riservata ai giovani con minori opportunità (GMO), come ragazze e ragazzi con bassa scolarità, per i quali sono previsti posti dedicati. Gli operatori volontari selezionati riceveranno un’indennità mensile pari a € 519,47 per un servizio della durata di 12 mesi per circa 25 ore alla settimana.

«Anche quest’anno il Comune di Andria ha candidato tre progetti che sono stati approvati dal Dipartimento delle Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si svolgeranno a partire dal prossimo settembre 2026 – spiega l’Assessora al Futuro dott.ssa Viviana Di Leo – Essi attengono ai settori Cultura, Ambiente e Politiche Sociali.

18 giovani della città avranno la possibilità di svolgere un anno di servizio civile presso la Biblioteca Comunale e presso i nostri uffici arricchendo non solo le proprie competenze ma anche partecipando attivamente alla vita della città. Per il terzo anno consecutivo il Settore Politiche Giovanili propone ai cittadini di età compresa tra i 18 ed i 28 anni un’occasione di crescita e di impegno individuale e per l’intera comunità, che possa proiettarli anche nel mondo del lavoro».

Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto di SCU in cui essere impegnati. Per accedere all’elenco dei progetti di SCU occorre utilizzare il motore di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia”, disponibile al seguente link:

https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/bandi-e-avvisi-di-servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/scegli-il-tuo-progetto/?bando=97370&gazzetta=74&estero=0

Cliccando il tasto CERCA (senza effettuare una scelta negli altri campi proposti) si ottiene l’elenco completo di tutti i progetti. Per effettuare una ricerca mirata di un progetto è possibile selezionare i valori delle voci che interessano. Nella pagina di dettaglio del progetto viene visualizzato anche il numero delle domande pervenute per quella sede; questo dato è aggiornato al giorno precedente la visualizzazione.

Dopo aver selezionato il progetto d’interesse, è opportuno consultare la home page del sito dell’ente titolare, dove è pubblicata la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto.

Gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’Ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 dell’8 aprile 2026.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema: i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi tramite Carta di Identità Elettronica (CIE). Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali CIE di livello di sicurezza 2.

È consentito, altresì, l’accesso tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.