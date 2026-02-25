E’ partito da qualche giorno il primo monitoraggio del traffico cittadino. Si tratta di un’attività che rientra nel PUMS, piano urbano della mobilità sostenibile. E’ il primo report biennale di monitoraggio che punta a rilevare le criticità legate alla viabilità in città.

Le centraline mobili apparse in città sono deputate alla rilevazione del traffico e posizionate nei diversi punti individuati dal PUMS stesso.

«Andria ha approvato e si è dotata nel 2024 del Pums (Piano Urbano del Traffico) – spiega l’assessore alla Sicurezza con delega alla Mobilità dott. Pasquale Colasuonno – Sono stati installati i rilevatori dei flussi del traffico in diversi punti della città. Tale strumentazione rientra nell’obbligo del monitoraggio del PUMS a due anni dalla sua approvazione. Questi dispositivi, posizionati sui sostegni verticali della segnaletica stradale e sugli impianti dell’illuminazione pubblica, hanno l’obiettivo di monitorare e studiare i flussi di traffico nella nostra città. I rilevatori saranno spostati ogni 24 ore per coprire diverse zone della città e fornire dati utili per migliorare la mobilità e la sicurezza stradale. Assicuriamo i cittadini che non si tratta di autovelox nascosti o di nuove colonnine futuristiche, ma solo di tecnologia al servizio della città per migliorare la nostra vita quotidiana».