L’Asl Bt, a partire da mercoledì 25 febbraio, ha proceduto ufficialmente al trasferimento della sede legale della Direzione Generale da via Fornaci n.201 in via Barletta n. 200, sempre nella città di Andria.

Questo trasferimento rappresenta il passaggio centrale di un ampio piano di riorganizzazione aziendale finalizzato all’accentramento degli uffici amministrativi e alla rifunzionalizzazione complessiva degli spazi di proprietà dell’Asl Bt. Obiettivo è l’ottimizzazione delle risorse attraverso l’eliminazione di diversi canoni di affitto, il riutilizzo e la valorizzazione di immobili di proprietà dell’Asl Bt.

Nell’ottica di superare le criticità connesse alla presenza di vari contratti di locazione, l’Azienda ha programmato il trasferimento di ambulatori e servizi sanitari, attualmente ubicati in immobili in locazione non di proprietà nella sede di via Fornaci. Il contestuale accentramento degli uffici nella sede di via Barletta consentirà non solo la risoluzione dei contratti di locazione attualmente in essere, ma anche la possibilità di accedere a forme di finanziamento regionale destinate alla ristrutturazione di immobili da adibire ad attività sanitarie, precedentemente occupati da uffici amministrativi.

«L’intervento – spiega il Commissario Straordinario della Asl Bt Tiziana Dimatteo – nasce dalla prioritaria esigenza di concentrare in un’unica sede gli uffici amministrativi e tecnici dell’Azienda, superando la frammentazione logistica presente, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse, velocizzare le procedure amministrative e garantire un più efficace e ordinato scambio di informazioni tra le diverse aree. Ciò garantirà una macchina amministrativa, concentrata in una unica sede, più snella, coordinata ed efficiente. Stiamo portando avanti da anni, del resto, un progetto organico di rifunzionalizzazione degli spazi aziendali volto anche a trasformare locali amministrativi in spazi dedicati all’attività assistenziale grazie a finanziamenti regionali.

Obiettivo è proseguire concretamente nel potenziamento dei servizi, sia amministrativi che sanitari, per una sanità territoriale sempre più organizzata, sostenibile e vicina ai bisogni delle persone. In questo contesto la razionalizzazione degli spazi e delle risorse rappresenta un passo concreto verso una gestione più responsabile ed efficace del patrimonio aziendale».

In particolare, presso lo stabile aziendale sito in via Fornaci n. 201 ad Andria, sarà collocata l’unità operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) insieme ad altri ambulatori sanitari e servizi, quali la Riabilitazione Territoriale, il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche, la Farmacia Territoriale, i Consultori e la Sanitaservice.

Ulteriore intervento di riorganizzazione riguarda il trasferimento della sede del Centro Autismo Territoriale di Barletta, che sarà ricollocata presso gli uffici distrettuali di Piazza Principe Umberto, negli spazi precedentemente occupati dall’Area Tecnica e dall’Ingegneria Clinica. Anche in questo caso, la rimodulazione degli ambienti risponde a una logica di utilizzo più appropriato e funzionale degli immobili aziendali, con l’obiettivo di garantire ambienti più adeguati alle specifiche esigenze assistenziali.

L’Asl Bt fornirà tempestiva comunicazione in merito alle tempistiche operative dei trasferimenti dei servizi sanitari, assicurando la continuità dei servizi durante tutte le fasi della riorganizzazione.