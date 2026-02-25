Il 27 febbraio 2026 il palcoscenico del CPIA “Gino Strada” di Andria si trasformerà in un luogo di confine e di meraviglia: qui le studentesse e gli studenti del gruppo teatrale dell’Istituto porteranno in scena (A)MARE, uno spettacolo che racconta il viaggio, reale e simbolico, di chi cerca una terra nuova, una lingua nuova, un nuovo modo di essere nel mondo. La performance nasce all’interno del Progetto Itaca, con la partecipazione di Rondine e Antares, ed è il frutto di un laboratorio creativo che ha intrecciato narrazione, movimento scenico, espressione corporea, educazione interculturale e alfabetizzazione emotiva. Un percorso lungo e intenso che ha reso il teatro una vera e propria casa, un approdo sicuro, uno spazio dove ciascuno ha potuto sperimentare la forza dell’ascolto e la ricchezza delle differenze.

Ideato da Mariaurora Doronzo e curato con professionalità e sensibilità dalle esperte Michela Diviccaro e Maria Filograsso, il progetto ha accompagnato ragazze e ragazzi provenienti da Paesi, lingue e storie diverse in un viaggio artistico che è diventato anche un viaggio personale.

(A)MARE è una parola che custodisce un mondo: amare, perché il teatro è relazione, cura, accoglienza; mare, come il grande elemento che divide e unisce, che spaventa e affascina, che porta lontano e permette di tornare; a mare, come lo slancio verso qualcosa di nuovo, come il desiderio di attraversare sé stessi per rinascere. Sullo sfondo di onde che si infrangono, lo spettacolo dà voce alle fragilità e al coraggio, alla nostalgia per ciò che si lascia e alla speranza per ciò che si incontra. È un invito a guardare l’altro con profondità, a riconoscere la forza creativa che nasce dalle differenze quando vengono accolte come opportunità.

Il dirigente scolastico Paolo Farina ha dichiarato: «Ringrazio di cuore tutte le persone che hanno reso possibile questo progetto: le ideatrici e le curatrici, le studentesse e gli studenti che hanno messo in scena la loro identità con generosità, e tutti coloro che vorranno partecipare e condividere questo momento di arte, comunità e trasformazione. Il teatro, ancora una volta, ci ricorda che la comunità è un luogo che si costruisce insieme».

Luogo e orari: CPIA “Gino Strada” – Viale dei Comuni, 4 – Andria

Apertura porte: ore 19.00

Inizio spettacolo: ore 19.15