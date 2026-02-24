Per tutti gli alunni delle scuole primarie della città per l’anno scolastico 2025/2026 riparte il Progetto MoSA “Pedibus”, finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica (azione B08).

Il Pedibus si qualifica come alternativa sicura, divertente ed ecologica al trasporto in auto degli alunni, strutturata come un vero e proprio servizio di trasporto pubblico, ma “a piedi”.

E’ una sorta di “autobus umano” formato da un gruppo di alunni “passeggeri” e da almeno due adulti accompagnatori (un “autista” davanti e un “controllore” in coda). Come un autobus di linea, il Pedibus segue percorsi stabiliti, raccoglie i passeggeri a fermate specifiche contrassegnate da segnaletica e rispetta orari prefissati. Ogni linea accompagna un massimo di 25 minori ed è sorvegliata da due adulti qualificati. Gli alunni dovranno mantenere la fila, afferrare una fune di sicurezza durante il tragitto e indossare una pettorina di riconoscimento; il gruppo accompagnerà i bambini fino all’atrio scolastico prima del suono della campanella, sorvegliandoli fino all’arrivo degli insegnanti. L’iniziativa sarà operata dai giovani Volontari del Servizio Civile impegnati nel progetto.

L’obiettivo principale è individuare modelli di mobilità alternativi all’uso caotico dell’auto privata per gli spostamenti casa-scuola, riducendo l’inquinamento e il carico veicolare, senza dimenticare che il Pedibus può Favorire l’autonomia dei bambini e la loro conoscenza del territorio urbano, permettere la socializzazione e naturalmente sviluppare una maggiore sensibilità ecologica.

Affinché il servizio possa essere attivato ed efficace, è richiesta la preziosa collaborazione dell’Istituto Scolastico su alcuni punti fondamentali: l’inserimento del progetto PEDIBUS nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della scuola per l’anno scolastico di riferimento; la sensibilizzazione sul peso degli zaini e la copertura assicurativa.

La partecipazione al progetto è interamente gratuita per le famiglie.

Le famiglie interessate potranno iscrivere i propri figli compilando l’apposito modulo online sul sito www.mosaandria.it a partire dal giorno 26/02/2026. Le domande saranno accettate in ordine cronologico fino a esaurimento dei posti disponibili per linea.