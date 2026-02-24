Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Sabino Napolitano, candidato sindaco di Andria per il centrodestra:

«Il PD che chiede oggi la task force sul nuovo ospedale è sempre lo stesso PD di Emiliano e Decaro che da 6 anni prende in giro la città. Questo, tra l’altro, mentre anche oggi emergono notizie preoccupanti sul disastro dei conti della sanità in Puglia. In realtà, comunque, già nel 2024, il parlamentare europeo Francesco Ventola e Fratelli d’Italia proposero la stessa cosa, non se ne fece nulla. Silenzio più totale e solite inutili rassicurazioni. All’epoca dei fatti, Ventola infatti era consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia e lanciò questa proposta per monitorare costantemente l’avanzamento del progetto e, in maniera sinergica e trasversale, contribuire ciascuno nel proprio ruolo (anche di appartenenza politica) a veder realizzata un’opera indispensabile per il territorio. Questa iniziativa non è mai stata presa in considerazione, adesso invece torna come nuova e percorribile. Ma fateci il piacere! Noi vogliamo capire a che punto è la situazione e cosa, davvero, sta facendo la Regione Puglia.

Ad agosto l’ultima commissione regionale ha aggiornato l’iter con la consegna da parte dei progettisti della replica a tutti i rilievi mossi dal CAB di Asset che sta verificando tutto l’iter progettuale del nuovo ospedale. Poi ci sarebbe dovuto esser un solo contraddittorio ma da Asset manca, incredibilmente, ancora la parola fine per chiudere definitivamente il progetto da mettere a bando. E così la gara per l’aggiudicazione dei lavori continua ad essere rinviata di mese in mese. In sostanza si è ancora fermi al contraddittorio tra le parti per dirimere tutti i profili legati alle osservazioni tecniche progettuali.

Eppure i soldi del Governo Meloni ci sono (grazie all’accordo sottoscritto in via definitiva ad ottobre scorso) e dovrebbero esser sufficienti per lavori e attrezzaggio di un ospedale di II livello da 400 posti letto, seppur senza Polo Universitario ed eliporto.

A noi, quindi, pare solo strumentale – vista la campagna elettorale – la richiesta di una task force della sindaca e del PD. Lo stesso PD di Andria che per 6 anni non ha mosso un dito sul nuovo ospedale. I cittadini andriesi non possono più essere presi in giro, e i fondi dello Stato non possono restare in eterno a disposizione di un progetto che stenta a decollare. Adesso servono i fatti e non più le parole. Anche perché sulla questione, qualcuno a sinistra ha già perso la credibilità. A proposito, ora chi pagherà il buco che starebbe emergendo di oltre 450 milioni di euro sulla sanità? Il PD o i cittadini pugliesi?»