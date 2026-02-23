Pubblicato questa mattina l’elenco dei Presidenti di Seggio Elettorale nominati dalla Corte d’Appello di Bari. Le nomine possono essere ritirate presso l’Ufficio Elettorale in Piazza Trieste e Trento n.7 (orari e giorni d’ufficio) – 1° piano. Ecco l’elenco: decreto-nomina-presidenti-omissis
Coloro che intendono rinunciare dovranno compilare e inviare via PEC il modulo qui allegato (istanza-rinuncia-incarico-presidente). Successivamente l’Ufficio procederà alla sostituzione dei Presidenti rinunciatari tra coloro che hanno presentato domanda nelle scorse settimane quali presidenti supplenti.